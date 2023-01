Cosenza, ridisegnato il perimetro sanitario del capoluogo

La lunga attesa. E le polemiche. I fondi per costruire il nuovo ospedale sono stati aumentati e Palazzo dei Bruzi ha indicato il sito - Vaglio Lise - dove realizzare la imponente struttura sanitaria. L’annuncio dell’avvio di una facoltà di Medicina all’Università della Calabria ha accresciuto la necessità di poter disporre d’un presidio più moderno destinato a svolgere pure le funzioni di policlinico. Gli studenti, infatti, hanno la necessità - come in più occasioni sottolineato dalla parlamentare Simona Loizzo e dal direttore del centro sanitario dell’Unical, Sebastiano Andò - di perfezionare il loro apprendimento dal punto di vista clinico.

Il nosocomio - progettato anche per ospitare in una intera ala docenti e ricercatori dell’ateneo di Arcavacata - che tempi di realizzazione avrà? Lo abbiamo chiesto al presidente del consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, impegnato, con il sindaco Franz Caruso, nella battaglia politica e amministrativa iniziata a sostegno della costruzione del plesso.

Il presidente del consiglio comunale auspica una accelerazione anche perché non sembra aver particolarmente gradito le recenti sortite in tema di collocazione dell’ospedale giunte dagli ambienti politici rendesi.

«Alle forze politiche rendesi intervenute voglio ricordare che i fondi Inail erogati sono espressamente destinati all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza: dunque, non capisco perchè continuino ad alimentare polemiche sulla collocazione del nuovo plesso visto quanto con chiarezza emerge, al contrario, dagli atti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata