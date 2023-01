Rende, al via l’iter per l’approvazione del Piano strutturale comunale

Ci siamo: dalla prossima settimana, dopo l’atteso ok degli uffici tecnici regionali (l’ex Genio civile, per intenderci) partirà ufficialmente l'iter per giungere velocemente all'approvazione definitiva del Psc.

Si riparte dalla delibera di Consiglio n. 2 del 30/01/2020, attraverso cui era stato adottato il documento preliminare del Piano Strutturale Comunale, con annesso Regolamento Edilizio ed Urbanistico. Prima di Natale, come si ricorderà, era stata approvata dalla giunta dell’amministrazione di Rende la proposta da sottoporre al Consiglio comunale per l’adozione del Piano Strutturale Comunale. Dopo aver ottemperato alle procedure per la formazione del Psc e del Reu secondo quanto disciplinato dalla Legge Urbanistica Regionale, il Rtp incaricato della redazione del Piano ha trasmesso il Documento Definitivo che è stato successivamente accolto con parere favorevole dalla Commissione Urbanistica Comunale nella seduta dello scorso 15 dicembre.

«Le regole strutturali e le norme che andranno a formare il Psc che il Consiglio Comunale di Rende sarà chiamato ad adottare, sono state tracciate, all'interno della documentazione che compone il Documento Definitivo, recependo le indicazioni formulate dall’amministrazione comunale con le deliberazioni di indirizzo nel pieno rispetto delle norme europee, statali, regionali e comunali applicabili e con particolare attenzione alla tutela del territorio e alla sostenibilità dello sviluppo urbano, socio-economico e culturale della comunità che lo abita», hanno fatto sapere dal Comune.

