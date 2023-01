Cosenza, mercatino di Vaglio Lise: urgente risolvere le criticità

Sopralluogo dell’assessore alle Attività economiche e produttive Massimiliano Battaglia ieri mattina nel mercato ortofrutticolo di Vaglio Lise. La visita era stata chiesta dalla Usb, su istanza dei coltivatori diretti spostati nell’area dell’ex terminal bus dopo la chiusura dello storico sito di via Asmara, diventato a rischio per la possibile caduta di calcinacci dal ponte Mancini. La situazione nella nuova sede come abbiamo riportato nell’edizione di venerdì è precaria. Le lamentele da parte dei venditori sono diffuse. L’Usb aveva segnalato la mancanza di illuminazione sotto le pensiline e di servizi igienici, pur essendoci un manufatto predisposto, scarsa sicurezza dovuta alla mancanza di una recinzione che impedisca l’accesso ad estranei negli orari in cui non si svolge l’attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, la necessità di sistemare il tragitto tra i due sottopassi che collegano a via Popilia (così come sono in caso di pioggia diventano pressoché impercorribili) e di garantire un minimo di pulizia (nell’area del mercato mancano finanche i contenitori di rifiuti), una adeguata manutenzione (all’ingresso del mercato c’è pure una perdita di acqua potabile causata dalla rottura di un tubo).

