Rende, in città l’impianto di illuminazione va ancora completato

A che punto è arrivata la rottamazione dei vecchi lampioni dell'illuminazione pubblica? Nuovo impianto, nuovi fili, nuove tecnologie intanto in alcune zone della città. In altre, nella maggior parte, regna il buio. «Segnaliamo a chi di competenza il tratto che va dal parco fluviale sull'Emoli alla Scuola primaria, il parcheggio di fronte l'ex ponte pedonale sul torrente e il tratto che va dal market alla Chiesa, particolarmente bui e pericolosi», dicono ad esempio da Villaggi Europa.

Segnalazioni che provengono dai cittadini e dai residenti. Quattromiglia, Roges, Commenda e le due tangenziali fanno discutere. Non solo per la mancanza di sicurezza ma anche per l'incolumità dei più. Questo il pensiero dei rendesi.

