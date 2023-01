Medici cubani ‘a scuola’ all'Unical. Il rettore Leone: “S'impegnano a fondo”

«Ho voluto dare il mio personale benvenuto ai medici cubani che stanno frequentando i corsi di italiano presso la nostra università, ringraziandoli per la missione che vengono a svolgere in Calabria». Lo ha scritto il rettore dell’Università della Calabria, Nicola Leone, sulla pagina Facebook istituzionale. «Ho trovato un’atmosfera gioiosa e un grande impegno da parte di tutti loro - ha aggiunto il rettore -. Un grazie speciale ai docenti del Centro linguistico d’ateneo che si stanno impegnando per offrire, in tempi rapidi, il massimo supporto ai professionisti arrivati da Cuba, che presto lasceranno il campus per lavorare negli ospedali calabresi».

