Paola, il lungomare “apre” le porte contro la movida selvaggia

Movida selvaggia: i commercianti del lungomare pronti ad accogliere i giovani. Serviranno naturalmente idee, proposte e iniziative per riaccendere i riflettori su quel waterfront che da anni sembra essere completamente abbandonato al suo destino. Nemmeno il programma estivo oggi tocca più il lungomare. È completamente isolato ed escluso da ogni manifestazione. Lungo i suoi due chilometri ci sono una decina di lidi, oltre che bar, gelaterie e ristoranti.

Le attività ricreative del lungomare ricordano come «la movida paolana è stata negli anni sconvolta. I giovani un tempo non erano costretti a trasferirsi nei paesi limitrofi come invece accade oggi. Dal 2005 in poi la movida si è spostata sia d’inverno che d’estate nel centro storico». E non sono mancati i problemi per i residenti a causa in particolare di chiusure al traffico e rumore assordante.

Gli esercenti del lungomare che manifestano tutta la loro preoccupazione sul loro futuro chiedono interventi agli amministratori.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata