Saracena, truffa a un’anziana: fermato il presunto autore

Avrebbe circuito un’anziana di Saracena introducendosi in casa per sottrarre soldi e oggetti preziosi. Un 45enne di origine campana è stato tratto in arresto dai carabinieri della locale Stazione con l’accusa di truffa aggravata. Nel mese di settembre scorso l’uomo avrebbe raccontato all’anziana donna di presunti problemi che potevano presentarsi al figlio per il mancato pagamento di una fantomatica polizza assicurativa, fino ad entrare in casa della donna sola e chiedere soldi e monili funzionali a risolvere il problema del figlio.

Ad accorgersi della truffa messa in atto dallo sconosciuto poi è stata la figlia dell’anziana donna. La denuncia, quindi, è stata presentata ai carabinieri del comando stazione, i quali, a seguito di una complessa attività d’indagine, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale della città del Pollino, nei confronti dell’uomo ritenuto responsabile di truffa aggravata.

