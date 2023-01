Stazione delle autolinee di Cosenza, un posto fisso di Polizia o due agenti di quartiere

Gli ultimi episodi di microcriminalità hanno allarmato commercianti e residenti. Le forze dell’ordine stanno presidiando frequentemente l’area dell’Autostazione. Il nuovo questore Spina, in particolare, ha inserito quest’area tra quelle più a rischio della città e quindi con priorità rispetto ad altre emergenze. Ma non appena gli agenti mollano un po’ la presa, la cronaca purtroppo registra aggressioni, risse, spaccio di droga e altri reati che per fortuna finora non hanno creato gravi conseguenze alle persone. Oltre a degrado e abbandono. Ma questo è un aspetto che riguarda Comune e Fdc, ognuno per le proprie competenze.

Dopo la Confail Faisa, sul pezzo da diverso tempo, è l’Associazione Brutia Commercianti, guidata da Luigi Mastrandrea, in prima linea insieme alla sigla sindacale, a rivolgere l’ennesimo appello alle istituzioni perché le Autolinee vengano presidiate 24 ore su 24.

