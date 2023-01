Cosenza, tenta di derubare una donna ma lei reagisce e... lo costringe a scappare

Non aveva considerato la reazione della sua vittima l’uomo che l’altra sera, armato di coltello, ha tentato il colpo nell’androne di uno stabile in via Mancini. Aveva atteso che la vittima rientrasse per entrare in azione. E fino a un certo punto il piano messo a punto nella sua testa ha funzionato. Non aveva messo in conto, però, la reazione della donna. Circostanza che lo ha preso in contropiede. La vittima infatti, non solo non ha ceduto la borsa, nonostante l’uomo aveva in mano un coltello, ma gli ha anche sferrato un calcio e s’è messa a gridare per attirare l’attenzione dei condomini. Così l’uomo, preso alla sprovvista, non ha avuto altre alternative che darsela a gambe. La donna ha sporto denuncia in questura.

