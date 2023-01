Paola, stazione ferroviaria sempre più indebolita

«Al netto dei proclami e degli annunci, nel silenzio generale della politica, nel nostro territorio è ancora in atto una spoliazione di servizi che non accenna a placarsi. Sul fronte dei trasporti sul territorio e in provincia si continua ad essere penalizzati tanto per i collegamenti garantiti da treni a lunga percorrenza quanto per le corse locali. A ciò si aggiungono i disagi dell’intero sistema di spostamento». Lo afferma Graziano Di Natale, ex presidente del Consiglio comunale, che fa presente in particolar modo come alla stazione di Paola, snodo ferroviario nevralgico, «si sta verificando una notevole diminuzione dei servizi e la perdita di unità lavorative. È il caso - spiega - degli operai addetti alle pulizie dei treni che sono costretti ad effettuare i propri turni di lavoro lontano dalla sede di Paola. Già nelle settimane scorse alcuni dipendenti sono stati spostati su Cosenza e Catanzaro. Tutto ciò non può essere tollerato».

