A Cosenza c'è un campo scuola “inutile“... senza l’omologazione

Il direttore dei lavori non viene pagato, il cantiere non può dirsi ufficialmente chiuso né la Federazione può omologarlo e per questo motivo non è possibile ospitare manifestazioni ufficiali.

Questa è la storia del Campo scuola di via degli Stadi dove i lavori di restyling sono stati ultimati da un anno e mezzo. Un vero peccato. Per poche migliaia di euro. Dopo che per rivisitare l’impianto e renderlo tra i migliori dell’intero meridione, in grado di ospitare eventi a livello nazionale, ci sono voluti anni e una spesa di circa mezzo milione di euro.

Il contenzioso tra la ditta esecutrice dei lavori e il Comune era stato risolto. Ora resta aperta la questione del direttore dei lavori a cui spetta una parcella di 30mila euro.

Senza questo passaggio burocratico, sostanziale, il cantiere non può essere chiuso e non si può richiedere l’omologazione all’organo competente.

