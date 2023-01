Emanuela Greco, la prima donna cosentina diventata Prefetta

Un incarico prestigioso. Il più alto mai ricoperto da una donna cosentina nell’ambito del ministero dell’Interno: Emanuela Greco si è insediata da pochi giorni nel ruolo di prefetta di Pesaro Urbino. Il suo ufficio come rappresentante del Governo nel capoluogo di provincia delle Marche è nell’austero e La prefetta Greco ha lavorato a lungo nella nostra regione e nella città bruzia mostrandosi sempre sensibile alle iniziative di solidarietà e sostegno alle persone più deboli ed è stata protagonista di una serie di lodevoli manifestazioni condotte con il supporto della prefettura bruzia nelle scuole per combattere la violenza di genere e la subcultura della cosiddetta “ominità”.

Nelle veste di alto dirigente dello Stato, Emanuela Greco ha svolto funzioni importanti negli Uffici territoriali del Governo di varie regioni: a Como, Pisa, Asti, Milano, Roma, Vibo Valentia. L’arrivo a Pesaro Urbino le ha fatto subito affermare di essere alloggiata nella «sede più bella d’Italia» (come darle torto considerata la meravigliosa location del Palazzo) e di aver trovato una «squadra di grande valore». Presentandosi alla stampa ha detto: «Senza retorica, la mia porta sarà sempre aperta specie con chi ha più bisogno: restituisco alla collettività ciò che da essa ho ricevuto».

