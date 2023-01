Cetraro, due auto in fiamme nel parcheggio dell'ospedale

Due auto incendiate a Cetraro. Il grave episodio è accaduto ieri sera, alle 23 circa, nel parcheggio dell'ospedale. Dalle prime informazioni apprese, l'incendio potrebbe essere di natura dolosa e le due auto prese di mira potrebbero appartenere a due dipendenti del nosocomio del comune dell'alto Tirreno cosentino.

A prendere posizione sul grave gesto compiuto, è il sindaco di Cetraro Ermanno Cennamo:

"Sull’ospedale di Cetraro stiamo puntando tutte le nostre energie. È inutile ribadirlo e chiedervi di avere fiducia. Qualche giorno addietro, l’ASP di Cosenza ha pubblicato la delibera per l’affidamento dei lavori di manutenzione e di adeguamento di alcuni locali dell’oculistica, necessari per l’espletamento delle attività chirurgiche. Un risultato che va verso l’obiettivo di rilanciare il complesso ospedaliero. Ciò non basta però se arrivano notizie come quella dell’incendio perpetrato ai danni di due autovetture parcheggiate nei pressi del Pronto Soccorso e su cui i carabinieri presto faranno luce. Ho sentito il comandante Pecoraro che sta coordinato le attività investigative e sono certo che presto si arriverà agli eventuali autori, se di natura dolosa".

