Giornalismo in lutto, muore Raffaele Nigro: ha guidato la redazione cosentina di Gazzetta

Per tutti era il “Professore”. Un maestro di giornalismo, un uomo verticale. Per qualcuno anche un padre putativo. Voce flebile e postura apparentemente timida non gli impedivano di far emergere una malcelata dolcezza. E tuttavia non faceva sconti: «Signore – è così che si rivolgeva ai giovani cronisti (ne ha allevati a decine) – facciamo meglio questa cosa». E tu imparavi il mestiere. Che era fatto di notizie e frasi secche. Mai dalla parte del potere, «che non ha bisogno di sostegni, perché si sostiene da sé».

S’è spento, a 81 anni, Raffaele Nigro, firma prestigiosa del giornalismo calabrese e meridionale, per oltre venticinque anni capo della redazione cosentina della “Gazzetta del Sud”. Aveva iniziato alla “Tribuna del Mezzogiorno” per approdare in “Gazzetta” negli anni Settanta: la redazione di Catanzaro come prima destinazione, poi il ritorno nella sua amata città.

Il suo cuore, nella giornata di oggi, non ha retto a un delicato intervento cardiochirurgico: è spirato alla “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.

Raffinato analista politico, uomo colto e ricco di interessi, il prestigio di Raffaele in Calabria era indiscusso. Punto di riferimento di vasta parte dei colleghi, terminale di ogni sorta di fonte. Una sola passione oltre al giornalismo, i funghi. Ti svegliava all’alba per andare a raccoglierli in Sila, nella Valle dell’Inferno, che non era solo un’ampia radura, ma per lui una dimensione dell’anima.

Lascia Franca, moglie dolce e devota; le figlie Amelia e Francesca, amatissime; l’adorato nipote Fulvio. Alla famiglia giungano le condoglianze della “Gazzetta”. Che la terra ti sia lieve, “Professore”.

