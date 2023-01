Piana di Sibari, mobilitazione contro le antenne del 5G

Sibari si mobilita contro la costruzione dell’antenna di via Plinio per manifestare dissenso e preoccupazioni per le ripercussioni delle onde elettromagnetiche. Ieri mattina i cittadini si sono dati appuntamenti nei pressi del cantiere dove sarà installata la torre telefonica. Al sit-in, dalla parte dei cittadini, erano presenti l’amministrazione comunale di Cassano, rappresentata dall’assessore Leonardo Sposato e dal presidente del consiglio comunale, Lino Notaristefano, la minoranza ed il consigliere regionale Ferdinando Laghi. La protesta nasce dal fatto che l’antenna, alta 40 metri e in fase istallazione da ieri mattina, sarà issata a pochi metri da alcune case, ma soprattutto a meno di trenta metri in linea d’aria da due scuole un oratorio. «L’amministrazione comunale ha da subito detto no alla realizzazione di queste antenne – ha spiegato Sposato – anche in consiglio comunale con l’approvazione di un piano antenne. Abbiamo presentato ricorso al Tar che ha dato ragione alle aziende perché vantano autorizzazioni sovracomunali, ministeriali. Siamo vicini ai cittadini, dalla parte della tutela per la salute pubblica e dell’ambiente».

