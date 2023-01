Corigliano, morte sospetta di una 17enne. Il decesso dopo le dimissioni dal pronto soccorso

Indagini in corso da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano per la morte sospetta di una diciassettenne di Corigliano avvenuta nella notte. A quanto pare la ragazza in serata ha avvertito sintomi quali vomito e diarrea al punto che i genitori decidono di portarla al pronto soccorso dell'ospedale Campagna. Qui i sanitari di turno le prestano le prime cure e poi decidono per le dimissioni. Tornata a casa, la ragazza si sente di nuovo male e nuovamente i genitori la portano in ospedale, ma al nosocomio ausonico arriverà senza vita. Da qui le indagini da parte dei carabinieri, mentre il pubblico ministero sta valutando se predisporre l'esame autoptico sulla salma. Al momento pare che la giovane avesse delle patologie pregresse, ma c'è da verificare se vi sia un nesso con il malore accusato e il successivo decesso.

