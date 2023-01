Fuscaldo, rapina al supermercato con un coltello. E' caccia a un uomo e al complice

Volto coperto e coltello in pugno, un uomo, in serata ha rapinato un supermercato di Fuscaldo Marina. Il bottino dovrebbe essere di poche centinaia di euro. Approfittando dell’oscurità l’uomo - quasi alla chiusura dell’esercizio - si è introdotto nel supermercato intimando, brandendo l’arma, di consegnare l’incasso. Si sarebbe poi dileguato in pochi minuti. All’esterno da quanto si è appreso sarebbe stato presente anche un complice. Ma chiaramente i particolari potranno essere più chiari dalla visione delle telecamere di videosorveglianza. Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri della locale stazione.

