Cassano, ancora droga a Timpone Rosso: sequestrato mezzo chilo di eroina e cocaina

Quasi mezzo chilo di droga, tanta sostanza da taglio e un paio di bilancini di precisione. Altro giro, altra corsa, altro ingente sequestro per i Carabinieri della Compagnia di Cassano nella nuova perquisizione operata nel quartiere bunker di Timpone Rosso a Lauropoli. Nel corso di un controllo speciale, che ha visto impegnati più di quaranta Carabinieri della Compagnia di Sibari, dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori "Calabria" di Vibo Valentia e dei Carabinieri cinofili, i militari hanno rinvenuto e sequestrato, nelle aree condominiali comuni e nei terreni adiacenti le palazzine popolari del tristemente noto quartiere storica del clan degli Zingari, venti grammi di cocaina, centottanta grammi di eroina suddivisa in pietre e due panetti di hashish del peso complessivo di centosettanta grammi, oltre a sostanza da taglio (in prevalenza mannitolo) e due bilancini di precisione.

