Fiera di San Giuseppe a Cosenza, gli espositori attendono notizie

Fiera di San Giuseppe: per adesso si naviga a vista. In passato si fissava in sessanta giorni il termine per la presentazione delle domande relative ai posteggi nell’area destinata alla tradizionale rassegna espositiva. Ma a Palazzo dei Bruzi non c’è ancora traccia del bando.

L’anno scorso la Fiera dopo vari tentennamenti si svolse dal 20 al 25 aprile. Un periodo inconsueto, sia pure dal 2020 in poi, a causa della pandemia, l’atteso evento sia stato sospeso per due anni appunto in via precauzionale, rispetto alla settimana tra 15 e 20 marz. L’anno scorso ci fu un tira e molla tra amministrazione comunale e associazioni di categoria che spinsero per lo svolgimento della Fiera a tal punto da offrire anche la loro collaborazione in termini di contributi a 360 gradi pur di garantirsi qualche affare dopo lo stop forzato. Le frizioni non mancarono e i venditori a un certo punto minacciarono di traslocare a Rende. La Fiera insomma rischiò di saltare. Poi fu trovato l’accordo. Anche sulla location vi furono svariate ipotesi (tra cui il ritorno nel centro storico) prima di destinare la rassegna sul tratto di viale Mancini dalla sopraelevata a scendere verso via Popilia.

