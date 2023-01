Antenne 5G a Cassano, in campo il Comitato per la salute

Il “Comitato per la tutela della salute dei cittadini” ha organizzato un nuovo incontro a Sibari nel corso del quale la comunità ha confermato la sua contrarietà alle antenne di Cellnex Italia e Inwit. Tutti in piazza, anziani e bambini (i quali hanno ribadito di voler giocare e non ammalarsi) per un nuovo sit-in pacifico proprio vicino al cantiere di costruzione del traliccio dell’antenna 5g. Diversi gli interventi dei cittadini che hanno spiegato il loro punto di vista, compreso quello di alcuni medici che hanno sottolineato le tante neoplasie registrate negli ultimi anni a Sibari. Una circostanza che invita alla prudenza in merito alla costruzione di nuovi impianti radio base su tutta l’area. Sul caso, poi, è stato chiamato a relazionare anche il sindaco Gianni Papasso il quale, in primis, ha fatto una cronistoria della vicenda sottolineando come ci sia unità tra la popolazione anche se qualcuno sta cercando di strumentalizzare la vicenda anche se è chiaro che i sindaci non possono fare più nulla contro una legge nazionale. «La questione politica – ha detto – si cerca di dare colpo di spalla al sindaco, pur non essendo sua la colpa di quanto accade, mentre invece su una vicenda del genere c’è bisogno solo di unità nella cittadinanza».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata