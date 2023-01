Castrovillari, la frana inghiotte un pezzo del Giardino delle Pentite

Avanza il fronte franoso della Madonna del Castello. Un altro pezzo del muretto del giardino delle Pentite, infatti, è finito inesorabilmente infondo al Canal Greco, segnando, così, il cattivo stato in cui versa il versante orientale della Madonna del Castello. I continui sbalzi termici – soprattutto il vento e la pioggia degli ultimi due giorni – sembrano aver “scavato” altri solchi nel volto di una superficie che non può reggere in eterno la pressione degli agenti atmosferici. Servono i lavori di consolidamento. Serve, soprattutto, la volontà di superare ogni possibile problematica burocratica, per salvare il bene religioso, ma anche per mettere al sicuro una serie di abitazioni che si trovano a ridosso del complesso delle Pentite. I fondi sono già stati stanziati dalla Regione. Si tratta di circa 3milioni di euro. Il progetto esecutivo c'è.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata