Cosenza, stavano per portare la droga a scuola: intercettati e denunciati due 17enni

La droga nelle scuole. La polizia di stato ha denunciato due ragazzini di 17 anni trovati in possesso di bilancini e stupefacente leggero già confezionato e pronto alla vendita nascosti negli zaini. I giovani studenti stavano per entrare in un istituto medio superiore di Cosenza quando sono incappati nei controlli disposti dal questore Michele Spina con l'utilizzo di unità cinofile. La lotta contro il consumo di droga tra i giovani e la vendita di alcolici ai minori stanno diventando un'azione prioritaria da patte delle forze dell'ordine. Nell'area urbana bruzia, infatti, il consumo di sostanze stupefacenti e di superalcolici sta investendo tutta la fascia giovanile con una crescita ritenuta dagli inquirenti esponenziale. Da qui l'aumento di tutti i servizi di prevenzione e controllo.

© Riproduzione riservata