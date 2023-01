Corigliano Rossano, partono i concorsi allo spoke Compagna-Giannettasio

Le criticità dell’ospedale Giannettasio, riscontrate nel corso della sopralluogo effettuato nei giorni scorsi nel nosocomio bizantino che, assieme a quello ausonico del Compagna, costituiscono l’unico spoke della Sibatitide, e gli altri problemi legati alla medicina territoriale, sono state evidenziate anche ieri dal consigliere regionale del M5S, Davide Tavernise ai vertici dell’azienda sanitaria provinciale. Così come preannunciato, l’esponente pentastellato si è recato ieri presso la sede provinciale dell’Asp per incontrare il commissario Antonello Graziano.

Poiché dall’incontro con i medici dell’ospedale era emerso che la principale criticità riguardava la carenza di medici, Tavernise ha chiesto al Commissario dell’Asp lo sblocco dei nuovi bandi di concorso per l’assunzione di personale medico. È emerso che il concorso in questione prevede l’assunzione di nuovi otto medici per il pronto soccorso. A questi si aggiungono altri cinque per il laboratorio di analisi, sei per la medicina interna ed otto per la ginecologia. Da qui la sollecitazione del consigliere regionale per velocizzare l’iter dei bandi sulle assunzioni. «Ho sollecitato il commissario – ha sottolineato Tavernise – per la conclusione di un altro bando che prevede assunzioni per il completamento delle ore di medicina ambulatoriale e territoriale, soprattutto per quanto riguarda gli ospedali di Cariati e Rossano ed anche la guardia medica di Crosia, dove sono previste diverse ore in più».

