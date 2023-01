Castrovillari, i temporali accentuano gli antichi disagi del borgo

Una valvola di sfogo per le acque di superficie che attraversano Corso Calabria e Corso Garibaldi. Le abbondanti piogge delle scorse ore, infatti, hanno nuovamente messo in risalto una delle problematiche dei cittadini domiciliati nel Centro storico, i quali sono costretti, in alcuni periodi dell'anno, ad incassare l'intero deflusso delle acque di superficie che scorrono dentro e fuori le due arterie principali. I problemi, almeno quelli segnalati dall'ex presidente ed ex presidente del Comitato di quartiere numero 1, Franco Scruci, emergono soprattutto sotto il Ponte della Catena. Nell'area si sarebbe nuovamente concentrata la portata massima di buona parte delle acque della città. La zona dovrebbe rimanere completamente all'asciutto. Magari con lavori di consolidamento capaci di mettere a regime la grossa briglia costruita a valle del ponticello che lega la città di Castrovillari al centro storico. Invece, purtroppo, tutta l'area continua ad essere scavata dagli agenti atmosferici.

