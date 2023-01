Problema-parcheggi all’ospedale di Paola

Con l’area di elisoccorso dinanzi al Pronto soccorso l’ospedale “San Francesco” di Paola ha perso un centinaio di posti auto. Anche se la realizzazione della pista rappresenta una importante conquista per il presidio il caos continua a regnare sovrano sull’arteria che conduce al nosocomio e tutto intorno al suo perimetro.

Viale Ippocrate è oggetto di parcheggi selvaggi che delimitano la carreggiata e che creano non poca difficoltà al transito anche dei mezzi di soccorso che devono giungere in nosocomio. L’arteria si trasforma in particolare nelle ore mattutine a una sola carreggiata in quanto l’altra è invasa dagli automezzi. Un problema non di poco conto che era stato fatto presente in particolare dall’ex sindaco Roberto Perrotta il quale aveva sollecitato interventi volti a risolvere in tempi rapidi il problema.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata