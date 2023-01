Scalea, il liceo “Pietro Metastasio” circondato dal degrado

«Un vero e proprio scempio ambientale in un terreno comunale annesso al Liceo scientifico “Pietro Metastasio”». È quanto segnala, in una nota, il consigliere di opposizione Eugenio Orrico, capogruppo di “Scalea bene comune”, mettendo in evidenza che «si rende necessaria, e anche in modo urgente, una bonifica dell’area» dai soggetti competenti.

«Una vera e propria discarica a cielo aperto sotto gli occhi di centinaia di studenti provenienti da gran parte dell’Alto Tirreno cosentino - sottolinea Orrico nella stessa nota - vi è stato depositato di tutto e di più. Dal materiale di risulta (che andrebbe smaltito nei siti adeguati) a materiali di altra natura. Una tale situazione compromette inesorabilmente l’immagine della nostra città».

Il consigliere Orrico si chiede, pertanto «come sia possibile che in un terreno comunale adiacente a un Istituto scolastico possa verificarsi tutto ciò. Chi si permette di depositare materiale in questo terreno comunale a pochissimi metri dal Liceo scientifico?».

