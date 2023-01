Cassano allo Jonio, incidente sulla statale 106: 5 feriti. Intervenuto l'elisoccorso

Un impatto violentissimo che ha prodotto ben cinque feriti di cui uno molto grave. È questo il bilancio dell’impatto tra un autoarticolato Iveco e una Alfa 155. Teatro dell’ennesimo triste incidente è stato il quadrivio dei Laghi di Sibari dove si incrociano la Statale 106 jonica, la Statale 534 di Cammarata e degli Stombi e la bretella di collegamento con i Laghi di Sibari. Area di incrocio regolata da un semaforo di recente ammodernato.

Erano circa le 16 di ieri pomeriggio quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’Iveco, proveniente dalla Statale 106 da Sud (Corigliano-Rossano) e diretto verso Ovest per imboccare la 534 in direzione A2 - svincolo Sibari-Firmo si è scontrato contro la 155 proveniente dalla Statale 106 (Nord) e diretta verso Sud. L’impatto è stato molto violento e a farne le spese, oltre al conducente del camion, sono stati soprattutto il conducente del veicolo leggero con i suoi tre passeggeri. Per il trentunenne giovane guidatore della 155, infatti, è stato necessario l'arrivo dell'elisoccorso.

Sul posto sono giunte le Forze dell’Ordine (i Carabinieri della Compagnia di Cassano e la Polizia Locale), il personale di Anas, del 118 e dei Vigili del Fuoco, impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità. Per diverse ore la strada statale 106 nel tratto all’altezza del comune di Cassano è stata chiusa provvisoriamente al transito (in entrambe le direzioni). Per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso, poi, è stato chiuso, sempre in via provvisoria, anche il tratto stradale della Statale 534. Tantissimi i disagi alla circolazione che sono durate diverse ore fino a raggiungere anche i cinque chilometri di coda. L’arteria, non nuova - purtroppo - non nuova a questi tipo di incidenti, nel tratto dove è avvenuto l’impatto è il principale snodo di collegamento della fascia jonica cosentina in particolare in quel punto dove si innesta con la bretella che porta verso l’autostrada A2 del Mediterraneo.

