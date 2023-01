Rende, carabiniere investito davanti alla caserma

Stava attraversando la strada quando è stato investito da un'auto. Un carabiniere è finito in ospedale dopo essere stato centrato da una Ford ka all'uscita della caserma di Rende. L'uomo stava attraversando la via Vittorio Alfieri e, forse a causa della scarsa illuminazione, è stato investito dal mezzo. Il conducente dell'auto si è fermato a prestargli soccorso, nel frattempo sul posto è giunta un'ambulanza del 118 e il militare è stato portato in ospedale. Fortunatamente le condizioni dell'uomo non sono apparse gravi.

Sul posto, per chiarire la dinamica dell'incidente, anche la polizia municipale.

