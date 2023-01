Amantea, una frana in località Tonnara isola il capoluogo

Ciò che si temeva si è realizzato. La differenza è che adesso c’è anche qualcuno che gioisce. Dalla scorsa notte Amantea e Campora San Giovanni sono di fatto isolate. Una frana, avvenuta in località Tonnara, ha provocato l’interdizione al traffico veicolare della variante a mare della Statale 18 che si somma alla chiusura della galleria di Coreca da parte dell’Anas. L’unico modo per collegare capoluogo e frazione è dato dalla provinciale Lago – San Pietro – Terrati – Oliva che, come annunciato anche dal sindaco nepetino Vincenzo Pellegrino “è un’arteria incapace di assorbire grandi moli di traffico veicolare.

La cronologia di quanto accaduto è chiara. Intorno alle 4.30 della notte scorsa, per come evidenziato anche dalla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Cosenza, a causa delle forti piogge che si sono abbattute tra Amantea e Campora San Giovanni, un movimento franoso ha interessato la collina che sovrasta l’abitato di Coreca.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata