Corigliano Rossano, fiamme dalla stufa a pellet. Ustionati un uomo e il figlio 11enne

Tragedia sfiorata stamattina a Corigliano Rossano. Un uomo ha riportato delle ustioni in seguito alla fiamme divampate da una stufa a pellet. E' accaduto in un abitazione di Schiavonea (frazione marina del centro ausonico) dove le fiamme hanno interessato anche l'abitazione. Investito dal fuoco, ma in modo lieve, anche il figlio. Il ferito è stato trasferito in ambulanza a Cosenza mentre sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano. Presenti anche i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano.

