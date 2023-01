Fuscaldo, incidente sul lavoro al depuratore: temuto il peggio per un operaio

Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio al depuratore della marina di Fuscaldo. L'uomo non sarebbe comunque grave. I colleghi per contro avevano pensato al peggio al punto che era stato anche allertato l'elisoccorso - atterrato in emergenza nei pressi della statale 18 - che poi tuttavia è andato via vuoto. A quanto pare per l'uomo sono state sufficienti le cure dei sanitari del 118 e il successivo consulto del nosocomio. Per accertarsi della situazione sul posto è giunto anche il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea.

