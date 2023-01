Rotatorie a Rende: cambiano le geometrie, ma il caos resta

La viabilità cittadina ma soprattutto le rotatorie continuano ad alimentare le polemiche dei cittadini e della politica. I lavori, ripresi a singhiozzo, di certo non aiutano gli amministratori. «A Rende ormai ci sembra di essere nel Far West», scrivono dall’associazione Spazio Aperto 1495. «Assistiamo giornalmente a tante stranezze che sembrano cose normali. Ma non è così», aggiungono Morrone ed associati.

C’è poi un altro aspetto, di carattere politico, sul quale, l’associazione chiede di riflettere: «Come farà il sindaco a dimettersi subito dopo aver approvato strumenti urbanistici se per la conclusione di tutte le procedure è richiesto un tempo di almeno altri dieci anni?

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata