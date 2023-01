Amantea, tempi lunghi per riaprire la Statale 18 alla Tonnara

Nessuna alternativa possibile. L’unica è dare fiducia all’Anas ed attendere la riapertura a mare della Statale 18. Il sindaco Vincenzo Pellegrino è stato molto chiaro: nonostante il supporto di tutti gli organismi istituzionali non vi sono le condizioni di sicurezza o di opportunità per generare piani viari diversi rispetto a quelli che sono stati prospettati nell’immediatezza dell’emergenza. Fino a quando la litorale tirrenica che attraversa località Tonnara non sarà ripristinata non saranno fruibili percorsi alternativi diversi rispetto alla Lago-Terrati.

Non è possibile riaprire momentaneamente la galleria in quanto il cantiere dell’Anas è già attivo. E non è percorribile neanche l’ipotesi di una navetta ferroviaria tra Amantea e Campora San Giovanni in quanto, secondo Trenitalia, la stazione situata nella frazione nepetina non è attiva e dunque non utilizzabile.

