Cosenza, prima riunione operativa sulla Fiera di San Giuseppe

Prima riunione operativa sulla Fiera di San Giuseppe 2023. A Palazzo dei Bruzi si sono ritrovati l’assessore Francesco De Cicco, il capo di gabinetto Luigi Incarnato e il dirigente del settore Attività economiche e produttive, Francesco Giovinazzo. Si sono gettate le basi per allestire la rassegna fieristica che a differenza dello scorso anno quando, ad un certo punto, rischiò di saltare, con gli espositori che si dissero pronti a varcare il Campagnano, pur di non saltare l’importante appuntamento, si dovrebbe svolgere a metà marzo. Ora si aspettano notizie sui capitoli di spesa. Dopo di che verranno chiamati i rappresentanti delle organizzazioni di categoria per l’organizzazione della Fiera. Non ci sarà tempo per pubblicare un bando in cui stabilire tempi e modalità sull’assegnazione degli spazi e sul pagamento di eventuali tasse.

