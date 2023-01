Cosenza, botte da orbi in piazza Bilotti: due minorenni in ospedale

Se le sono date di santa ragione. E per due minorenni è stato necessario, secondo quanto si è appreso, anche il ricovero in ospedale. La rissa tra due gruppi di ragazzi in piazza Bilotti, scoppiata nel tardo pomeriggio di oggi, sarebbe stata causa da futili motivi. Durante il tafferuglio sono volate anche le sedie di un bar nei paraggi. I passanti hanno allertato le forze dell’ordine.

