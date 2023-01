Dovrà comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare, l’amministratore di condominio accusato di appropriazione indebita. La richiesta di rinvio a giudizio del professionista di 40 anni, di Rende – che è difeso dall’avvocato Francesca De Luca – è stata firmata dal sostituto procuratore Donatella Donato al termine dell’indagine scaturita dalla denuncia di tredici condomini.

Secondo la ricostruzione dei fatti, gli inquilini dell’immobile al termine d’una riunione avrebbero deciso – evidentemente per il venir meno della fiducia – di revocare l’incarico al professionista rendese. Fin qui tutto sembrò filare liscio. La revoca stava nell’ordine delle cose e in quella sede nessuno ebbe nulla da dire. La questione iniziò ad assumere una veste diversa successivamente. In virtù della revoca dell’incarico il professionista avrebbe dovuto trasferire nelle mani dei condomini o comunque al nuovo amministratore, non solo i documenti contabili, ma anche le quote condominiali, una sorta di fondo cassa accumulata fino a quel momento.

