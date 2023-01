Tragedia a Cetraro, 42enne investito davanti ad un ristorante mentre attraversa. Muore in ospedale

Un 42enne, Pietro Ferrante, è morto nella tarda serata di ieri in ospedale a Cetraro dopo essere stato investito da un’auto. È accaduto dopo le 19, l’operaio stava attraversando la strada davanti a un ristorante sulla strada statale 18 quando all’improvviso – per cause in corso di accertamento – è stato investito da un’auto in transito. Il conducente dell’automobile si è subito fermato e ha prestato soccorso alla vittima. Immediati i soccorsi. Ferrante è stato subito trasportato all’ospedale di Cetraro in gravi condizioni. I sanitari hanno fatto il possibile per salvarlo, ma dopo un paio di ore il cuore dell’uomo ha cessato di battere. Sgomento e dolore a Cetraro e nei centri limitrofi dove il 42enne era conosciuto. La notizia della sua morte ha fatto subito il giro dei Social e in tanti hanno espresso vicinanza alla famiglia.

