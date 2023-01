Tragedia a Fuscaldo, morto in ospedale l'anziano caduto dal secondo piano di uno stabile alla Marina

È deceduto in Ospedale, a Cosenza, l’anziano che era caduto dal secondo piano di uno stabile nella marina di Fuscaldo. Ricordiamo che per cause che sono ancora in corso di accertamento l’uomo è finito dal secondo piano al piano rialzato dell’edificio. In ogni caso si sarebbe trattato di un incidente. A soccorrere il 78enne - trovato agonizzante la mattina del 18 gennaio – è stato il 118 dell'ospedale di Paola. Aveva riportato nella caduta diverse gravi fratture ed era stato quindi poi trasferito in codice rosso all'Ospedale di Cosenza. A seguire erano giunti sul luogo - le palazzine Vaccari quasi all’ingresso della frazione Marina - anche i Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Paola e poi a seguire i colleghi della stazione.

