Ospedale della Sibaritide, vertice in Prefettura

“Rispettare il cronoprogramma di realizzazione dei lavori del nuovo Ospedale della Sibaritide, in considerazione della particolare importanza dell’opera pubblica per la Sibaritide e per l’intera provincia, considerato il ruolo strategico che essa riveste per l’erogazione del servizio di assistenza sanitaria”.

È stato ispirato da questa esigenza l’incontro della “Cabina di Regia”, che si è tenuto ieri mattina in Prefettura a Cosenza, relativa al Protocollo d’intesa vigente tra Prefettura, Regione Calabria, Asp di Cosenza, Ispettorato del Lavoro, FilleaCgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil e la società “D’Agostino Angelo Antonio costruzioni generali s.r.l”, affidataria della concessione di costruzione e gestione dei lavori dell’opera. L’organismo, presieduto dal Prefetto Ciaramella, ha il compito di svolgere un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione, o di specifiche problematiche di rilievo, che incidano su regolarità e tempistica nella realizzazione dell’opera.

