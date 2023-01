Paola, uomo di 52 anni salvato grazie alla nuova posta di atterraggio dell'ospedale

Un uomo di 52 anni residente ad Amantea è stato colto da una sindrome coronarica acuta. È avvenuto questo pomeriggio mentre era in casa. Immeditamente attivati i servizi di emergenza sanitaria. L’arrivo di una squadra di soccorso aereo da Lamezia Terme ha consentito il trasportato del paziente alla Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo, utilizzando la nuova pista di atterraggio dell’Ospedale San Francesco di Paola.

Solo la rapida integrazione dei servizi presso il presidio ospedaliero paolano ha permesso di fornire un’assistenza immediata al paziente attualmente in condizioni critiche, ma regolarmente ricoverato e consegnato alle cure mediche. La pista per elisoccorso all’ospedale di Paola è stata fortemente voluta dal dottor Pasquale Gagliardi e dall’ex segretario Questore dell’assemblea regionale della Calabria, Graziano Di Natale. Il presidio del San Francesco è stato finalmente dotato di un servizio in grado di salvare vite umane. Solo l’intervento dell’elisoccorso ha infatti permesso al paziente in arresto cardiaco di recarsi nella struttura sanitaria ubicata a Belvedere Marittimo nel minor tempo possibile.

© Riproduzione riservata