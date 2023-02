Amantea, riapre il vecchio percorso della Statale 18 a Coreca

Il sindaco di Amantea, Vincenzo Pellegrino, in linea con i tempi prospettati dall’Anas che ha operato con tempistiche decisamente rapide, ha annunciato la riapertura per stamattina alle 8 del vecchio percorso della Ss 18 in località Coreca.

«Com’è noto - ha affermato il primo cittadino - il tratto di litoranea in questione era stato interessato da un movimento franoso nella nottata tra domenica 22 e lunedì 23 gennaio, a seguito delle forti piogge che si erano abbattute sul Tirreno cosentino. Dopo il sopralluogo che ho effettuato nella tarda mattinata di ieri, con i responsabili di Anas e Protezione civile, è arrivata la decisione che consentirà il ripristino della normale circolazione su entrambi i sensi di marcia. Si raccomanda ai mezzi in transito di procedere rispettando i limiti di velocità e i divieti di parcheggio previsti nell’area oggetto di intervento. Anas, ovviamente, continuerà a lavorare nella galleria di Coreca che resterà interdetta al traffico fino al prossimo mese di luglio».

