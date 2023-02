San Giovanni in Fiore, col reddito di cittadinanza lavoravano nei ristoranti

Ammende per l’impiego di persone non in regola nel campo della ristorazione. Ieri il blitz da parte degli inquirenti, i quali hanno pure accertato che almeno in una quindicina di casi gli utilizzati irregolari percepiscono il Reddito di cittadinanza.

La notizia, che nel pomeriggio è diventata virale, è la risultante di normali controlli che riguardano soprattutto gli incassi di fine settimana, quando quasi tutti i locali di ristorazione sono al completo di clienti. Un vivere difficile in ogni modo su queste montagne della Sila, con la popolazione che si riduce (non si supera in atto la soglia delle 16mila unità) per l’emigrazione di ritorno e con quanti che rimangono, tanti di essi sopraffatti dal bisogno. Non inganni il clamore, poiché i percettori del Reddito di cittadinanza sono all’incirca 520 e molti di essi - con famiglia - cercano di “arrotondare” con qualche lavoro saltuario, altrimenti avrebbero difficoltà ad arrivare a fine mese.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata