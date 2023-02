Corigliano Rossano, scritta anarchica sull'auto dell'ex parlamentare Giovanni Dima

Una “A” all’interno di un cerchio. Il chiaro simbolo che rimanda ai gruppi di matrice anarchica. Un simbolo “disegnato”, si fa per dire, sulla carrozzeria della macchina dell’ex deputato del territorio di Corigliano Rossano Giovanni Dima.

È questo l’episodio di cui ieri mattina sono stati informati i dirigenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano dal diretto interessato. Il periodo storico che il Paese sta vivendo, negli ultimi giorni ha visto un rigurgito di azioni dal sapore antico che hanno messo sul chi va là le istituzioni. A quanto si è appreso, Dima, esponente del Pdl ed ex consigliere regionale di Alleanza nazionale, oggi membro dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia ha denunciato, nel pomeriggio di ieri, un gesto a cui sulle prime non aveva prestato particolare attenzione, ritenendolo una bravata da relegare ad un atto vandalico. Ciò perché sembrava si trattasse di un graffio che era stato fatto sullo sportello del serbatoio. Ma una osservazione più attenta ha iniziato a sollevare qualche dubbio sula matrice e significato di quel “graffio”. Da una prima ricostruzione degli eventi, pare che l’azione sia stata compiuta in una stazione di servizio. Dopo le successive riflessioni l’ex parlamentare ha considerato seriamente che quella “A” fosse da considerarsi un la firma riconoscibile delle organizzazioni anarchiche. Al momento non sembrano emergere ulteriori particolari sulla vicenda che sarà di certo adeguatamente seguita e verificata dalle forze dell’ordine.

