Corigliano Rossano, sullo Statuto si apre il dibattito sull’istituzione dei municipi

L’approvazione della bozza di Statuto ha prodotto dure contrapposizioni nei gruppi consiliari, tra maggioranza e minoranza, soprattutto per quanto riguarda la non istituzione dei municipi elettivi, e generato nuove reazioni negative nel dopo consiglio, come quelle del consigliere ed assessore provinciale Adele Olivo, ma ha anche generato il ribadito sostegno dei gruppi di maggioranza allo strumento approvato dalla stessa.

La consigliera Olivo da una parte ed i gruppi a sostegno dell’Esecutivo , in merito ai Municipi manifestano, infatti, opposte posizioni. Presunta mancanza di dialogo secondo l’esponente di minoranza che boccia la bozza di statuto; rifiuto al confronto secondo la maggioranza.

“Siamo di fronte – scandisce la Olivo- ad uno Statuto senza tratti distintivi, senza faccia, anonimo. Non vi è nulla che distingua Corigliano-Rossano da qualsiasi altra città. Manca del tutto quella narrazione e quella valorizzazione dell’identità distintiva della nostra Città d’Arte che avrebbe dovuto costituire semmai l’anima ed il valore aggiunto dell’intera e conseguente architettura di norme, anche programmatiche”. Ed ancora sottolinea: “La maggioranza ha rifiutato dialogo ed emendamenti”, mentre ritiene sia subentrata “la paura del sindaco per i municipi elettivi”. E su questo fa presente che si tratta “di un punto dolente che spiega e sintetizza il muro eretto dalla maggioranza, anzi lo scudo a difesa del timore più volte ribadito dal Sindaco. Quello dei municipi è un rischio temutissimo rispetto alla verifica ed al consenso democratico nelle diverse e principali aree urbane di una Città di fatto policentrica”.

