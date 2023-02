Cosenza, sigilli a una baracca abusiva. Era stata adibita a sala-slot illegale

C’era un viavai di giovani nella saletta slot sequestrata ieri mattina, dai poliziotti della squadra volante, in via degli Stadi. Il manufatto di legno – abusivo e illegale come le macchinette mangiasoldi sistemate alla bell’e meglio all’interno – era stato tirato su (evidentemente a distanza di poco tempo dall’inchiesta della Dda sul gaming) tra le palazzine del quartiere. Stava lì quella baracca di legno, stava lì in mezzo e non solo la vedevano tutti ma era anche abbastanza frequentata. Molti ragazzi, come hanno avuto modo di constatare i poliziotti della volante, coltivavano l’illusione di poter ghermire la fortuna ignari, soprattutto del fatto che, – come ha dimostrato una costola dell’inchiesta della della Dda denominata “Reset”– le macchinette, specie quelle abusive e illegali i soldi li mangiano soltanto. Infatti, pare che nessuno, tra coloro che abbiano tentato la fortuna in quell’antro insalubre, sia mai uscito con le tasche piene. L’unico a portar via il malloppo, almeno fino a ieri mattina, era l’ignoto proprietario di quella sala-slot illegale prim’ancora che abusiva.

