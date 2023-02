Cosenza, ecco la rivoluzione della viabilità

Nuova rivoluzione in arrivo per la viabilità cittadina. Lo schema con le modifiche è ormai in via di definizione, nell’ufficio al quarto piano di Palazzo dei Bruzi dell’assessore ai Trasporti e Mobilità, Damiano Covelli. Rispetto a quanto ipotizzato durante la campagna elettorale e successivamente nei primi mesi dell’attività avviata dalla giunta guidata dal sindaco Franz Caruso, ci sono alcune variazioni frutto di uno scambio di vedute con tecnici dell’Unical, enti, istituzioni e associazioni locali.

Le modifiche più importanti riguarderanno le strade che si trovano intorno a via Misasi, tra cui via Miceli e via Tancredi. Il Comune in questo caso ha anche interpellato la Questura che ha dato il via libera all’operazione: favorirà infatti l’afflusso e il deflusso dei mezzi di servizio. Il Piano prevede la modifica del senso unico di marcia su via Tancredi per cui non sarà più possibile salire verso viale della Repubblica e poi svoltare a destra verso via Pasquale Rossi. Novità pure su via Simonetta e via Rodotà. Le variazioni verranno adottate tenendo conto della sicurezza per gli automobilisti e i pedoni: giunti agli incroci di via Roma non sarà più possibile “tagliare” la strada principale e proseguire ad esempio verso piazza Bilotti-viale Alimena.

