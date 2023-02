S. Giovanni in Fiore, strappa la collana d'oro dal collo di una 72enne: arrestato 21enne di Celico

A San Giovanni in Fiore, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 21enne di Celico, ritenuto responsabile di furto con strappo di una collana in oro. I Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Fiore sono tempestivamente intervenuti in soccorso di una 72enne del posto che aveva, poco prima, subito il furto con strappo della propria collana in oro. A seguito di immediata attività di indagine, i militari operanti hanno rintracciato e tratto in arresto l’indagato che aveva ancora nella propria disponibilità la somma di denaro in contanti di circa €. 200,00, provento della vendita della refurtiva in un locale esercizio commerciale di “compro oro”. La collana in oro è stata recuperata e restituita alla donna. Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo.

