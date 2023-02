Sos dipendenti al Comune di Cosenza: c'è carenza di personale in tutti gli uffici

Ha cercato di correre ai ripari il sindaco, Franz Caruso, organizzando una trasferta romana, nei mesi scorsi, presso il Ministero competente allo scopo di capire se esistevano, ed esistono ancora, margini di manovra per poter far fronte alla carenza di personale nel Comune. E questo alla luce del fatto che non è possibile ricorrere alla procedura dei concorsi a causa del dissesto dell’Ente.

La pianta organica di Palazzo dei Bruzi, infatti, è andata assottigliandosi nel corso degli anni e la problematica grava soprattutto sui servizi da garantire all’utenza. Ieri mattina la questione è stata dibattuta durante una riunione della commissione Bilancio, presieduta dal consigliere, Gianfranco Tinto.

A soffrire sono tutti i settori del Municipio ma le scrivanie del reparto Economato rischiano di restare vacanti dai prossimi giorni. Già, poiché gli ultimi due dipendenti rimasti in organico e afferenti a quell’Ufficio, a giugno dovrebbero collocarsi in pensione.

