Cosenza, oggi l’ingresso nel capoluogo dell’arcivescovo Checchinato

Una significativa coincidenza. L’inizio del settenario della Madonna del Pilerio - Patrona della città - coinciderà oggi con l’arrivo del nuovo presule, monsignor Giovanni Checchinato. Un religioso di forte tempra e raffinata cultura che si è misurato con territori difficili del Meridione come quello del Foggiano dove ha guidato la diocesi di San Severo. Ad accoglierlo ci saranno tutti i vescovi della regione, i presbiteri e, come consuetudine, una immensa folla di fedeli.

L’itinerario di fede e spiritualità che ogni anno accompagna l’intera Arcidiocesi bruzia in occasione delle ricorrenza mariana del Pilerio, prenderà proprio il via alle 16.00, con la celebrazione eucaristica in Cattedrale prevista per salutare l’ingresso dell’Arcivescovo. Eppoi proseguirà da domani fino al 10 febbraio con il simbolico pellegrinaggio dello stesso Checchinato che, ogni sera, presiederà l’Eucarestia delle 18.00 e incontrerà i sacerdoti e i laici delle varie foranie. Un particolare momento di preghiera si terrà infine sabato 11 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale del Malato, e vedrà la partecipazione dei gruppi di volontariato. La santa messa sarà, in quel caso, in Cattedrale alle 11.00.

Il primo incontro di monsignor Giovanni Checchinato, oggi, sarà con i giovani, alle 15, nell’auditorium “Guarasci” del liceo Telesio. L’Arcivescovo, riceverà nel pomeriggio ufficialmente il testimone, dall’amministratore apostolico, Giuseppe Piemontese, rimasto alla guida della Chiesa bruzia dal momento della dipartita di monsignor Nolè. Alle 15,30, nel Salone degli Specchi della Provincia monsignor Checchinato riceverà il saluto del prefetto, Vittoria Ciaramella, del sindaco, Franz Caruso, della presidente della Provincia, Rosaria Succurro, dei sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell’Arcidiocesi.

