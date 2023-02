Rossano, rubati i computer degli alunni diversamente abili dell’Itas-Itc

Ennesimo furto ai danni di un istituto scolastico. Un gesto che questa volta colpisce di più perché danneggia chi già lotta per farsi vedere riconosciuti in ogni ambito i propri diritti e vede nella scuola un punto fermo per la propria dignità personale. Ad essere stata depredata è l’aula multimediale con i computer utilizzati dagli alunni diversamente abili. Il furto è avvenuto nella sede centrale dell’istituto Itas Itc di Rossano in via Nazionale e sarebbe stato attuato nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. La scoperta è stata fatta dal personale e dai docenti al mattino dopo. A quanto si è appreso, ignoti sono penetrati nell’istituto forzando una delle finestre che affaccia sull’ingresso posteriore su via Escrivà. La finestra in questione monta vetri blindati, ma nonostante ciò con un masso sono riusciti a procurare una apertura sufficiente a raggiungere la maniglia e ad aprirsi il varco. Il gesto è stato compiuto con il favore della notte, complice anche il fatto che la via non risulta particolarmente illuminata e insite una certa distanza tra la via e l’edificio distanziati da una ampia porzione di cortile.

